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“الشعار الأحمر” يطير بجوائز الملك عبدالعزيز للهجن إلى #الإمارات

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المناطق_الرياض

واصلت مساء اليوم الأشواط المخصصة لفئة “لقايا”، رموز مفتوحة وعامة بتميز الهجن الإماراتية المتنافسة على جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن على مسافة 5 كم وسط تنافس امتد على مدار 14 شوطًا خطفت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة 12شوطًا، منها 10 أشواط احتكرتها “هجن الرئاسة” فيما احتفظ سعوديان بشوطين من المنافسة.
وسيطر الشعار الأحمر الخطير لـ”هجن الرئاسة” على منافسات أشواط الرموز بالفترة المسائية في الأشواط المفتوحة، إضافة إلى صدارة 10 أشواط في نفس المنافسة، فيما تقاسم الأشواط المتبقية مواطنان سعوديان وإمارتيان، وتجاوزت جوائز تلك الأشواط سبعة ملايين ريال.
وشهدت الفترة الصباحية انطلاق 22 شوطاً لقايا عام وإنتاج ودولي من مسافة 5 كم، ورصدت له جوائز بنحو خمسة ملايين ريال.
وجاءت نتائج الأشواط الصباحية والمسائية على النحو التالي:

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