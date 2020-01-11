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هيئة الطيران المدني الإيرانية تكذب الحرس الثوري

هيئة الطيران المدني الإيرانية تكذب الحرس الثوري
http://almnatiq.net/?p=819820
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ذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء اليوم السبت أن طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ قرب طهران لم تنحرف عن مسارها.

وجاء في البيان “حتى الآن لم يثبت أن الطائرة انحرفت عن مسارها”.

المسار الذي سلكته الطائرة الأوكرانية عند إقلاعها من مطار طهران، من المفترض أنه مسار نظامي معتمد من قبل المسؤولين عن سلامة الطيران في إيران، وبالتالي فالحرس الثوري الذي من المفترض أنه قادرعلى قتال كل العالم من أقل واجباته معرفة هذه المسارات ووضع الخطط الدفاعية والهجومية بعد أخذ هذه المسارات بالحسبان كما يحصل في كل جيوش العالم الصغير منها أو الكبير.

العملية العسكرية التي نفذها الحرس الثوري وكانت نتيجتها إسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ، تطرح التساؤل الكبير، ماذا لو كانت إيران عبر حرسها الثوري ترد على هجوم مفاجئ على أراضيها؟

فوفقاً لحادثة الطائرة الأوكرانية بإمكاننا أن نتوقع أن الحرس الثوري وفقاً لهذه المهارات المفاجئة قد يقصف مقر المرشد خامنئي أو مساجد المرجعيات في قم..!

إن إسقاط الطائرة الأوكرانية ثم طريقة التعاطي مع الحادثة ومحاولات إخفاء الحقيقة يشكل سقوطاً مدوياً للدولة الإيرانية وأكثر من ذلك هو سقوط مروع للحرس الثوري الذي أثبت أنه لا يجيد سوى الاغتيال وقمع الشعوب المنتفضة من «جسر الرينغ» في بيروت إلى «جسر الحرية» في العراق وما بينهما 1500 قتيل في مظاهرات إيران..!

لقد ظهر بما لا يدعو للشك أو الطعن أن طهران وحرسها الثوري أصغر من أن تواجه دولاً بمنطق الدول والجيوش والحروب التقليدية، بل هي قادرة على إنتاج المليشيات وتسليحها لضرب المجتمعات وتكوينها، قادرة على ارتكاب المجازر في القرى السورية والشمال العراقي وصنعاء.

لقد سقطت إيران والحرس الثوري مع الطائرة الأوكرانية وأشلاء هذه المنظومة الفاسدة كانت بين أشلاء الطلاب النخبة من الجامعات الإيرانية الذين كانوا متوجهين إلى كندا لمتابعة تخصصهم الأكاديمي. فقدر الإيرانيين أن يقتل الحمقى النخبة من أبنائهم.

إسقاط الطائرة الأوكرانية وتداعياتها الخارجية ليست بالقليلة مطلقاً، لكن تداعياتها الداخلية ستكون أكبر..فلا تبعدوا نظركم عن روحاني وظريف.

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