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رسمياً.. الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران

رسمياً.. الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران
http://almnatiq.net/?p=819821
المناطق_الرياض

أوقفت الخطوط الجوية الأوكرانية اليوم السبت رحلاتها فوق إيران، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة قد أعلن ،اليوم السبت، عن تحمل هذه القوة كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي اسفر عن اسقاط الطائرة الاوكرانية صباح يوم الاربعاء الماضي، بعد اقلاعها بقليل من مطار “الامام الخميني ” جنوب غرب العاصمة طهران.

وقال العميد حاجي زادة بان موقع الدفاع الجوي الذي اصاب الطائرة الاوكرانية، كان حدد الطائرة بالخطأ على أنها صاروخ كروز، لذا فقد اطلق صاروخا قصير المدى اصاب الطائرة التي اشتعلت النيران فيها ولم تنفجر، وحاول الطيار الدوران والعودة بها الى المطار إلا أنها انفجرت بعد ارتطامها بالارض.

وكان بيان عسكري إيراني قد أفاد في وقت سابق اليوم السبت بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت في تغريدة على موقع تويتر “التحقيقات تتواصل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومحاكمتهم”.

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتذار رسمي عن الحادث ودفع تعويضات.

كانت ايران قد نفت في البداية أن صاروخا ايرانيا وراء سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف ومقتل كل ركابها الـ167، من بينهم 63كنديا.

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