عاشق السيارات الكلاسيكية والنادرة بمحافظة المذنب يروي قصته

المناطق_بريدة

سنوات طويلة يجري وراء شغفه بإعادة إحياء السيارات الكلاسيكية والنادرة، داخل ورشته في محافظة المذنب بمنطقة القصيم، التي اكتظت بالعشرات منها في مختلف مراحل إصلاحها والتي جلبها من عدة مناطق وكلفته مبالغ كبيرة حتى وصل به الأمر إلى تغليب شغفه بالسيارات على استكمال أثاث بيته.

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وفي تقرير مصور ضمن برنامج MBC” في أسبوع ” روى المواطن إبراهيم الحايك قصة حبه لجلب وإحياء السيارات الكلاسيكية والنادرة لنحو 22 عاما، وقال: “الحمد لله كسبت واسترزقت والسيارات هذه أبحث عنها وكثير من الأشخاص يساعدوني اللي يقول فيه سيارة بالعرق الفلاني وآخر يقول فيه سيارة بالنقرة الفلانية، وأنا أروح أبحث عن الفريد منها والنادر طبعا يكلفني مبالغ طائلة والرخيص المتوفر إذا ما استفدت منه استخدمه في إصلاح الباقي”.

وتابع الحايك قائلا: “وناستي بهذه السيارات بس حطني عندها اكيف لا بدي أسافر ولا أروح ولا أجي فقط هذه السيارات” وتابع “لو قلت لك ما تصدق أنا بيتي يحتاج أثاث ما أكمله وأكمل هالسيارات هذه كل هوايتي وحبي “.