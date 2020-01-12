إلزام جامعة بصرف المكافأة الشهرية لطالبة من ذوي القدرات الخاصة

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رفعت طالبة من ذوي الإعاقة، شكوى بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف المكافأة الشهرية للطلبة الجامعيين ذوي الإعاقة عن فترة دراستها الجامعية من عام (1424 هـ حتی عام 1428 هـ).

وكشف ديوان المظالم، عن القرار القاضي باستحقاق المدعية للمكافأة طبقا لتقرير مركز التأهيل الشامل رغم صدوره بعد تخرجها من الجامعة، وشغل ذمة الجامعة المدعى عليها بخصوص صرف المكافأة للطلاب اعتبارا من تاريخ 1/7/1428 هـ.

وأوضح الديوان أن ذلك بعد نقل كليات المعلمين وكليات البنات من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات؛ لافتًا إلى أن بعد ذلك عدم قبول الدعوى فيما قبل تاريخ 1/7/1428 هـ؛ لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام الجامعة بصرف المكافأة للمدعية من التاريخ المذكور وحتى تاريخ تخرجها.