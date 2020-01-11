مؤسس الرفق بالحيوان: العقوبة لن تطال صاحب مقطع «قطة المايكرويف» وحده

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أوضح المستشار القانوني منصور الخنيزان مؤسس جمعية الرفق بالحيوان، أن صاحب مقطع (قطة المايكرويف) إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغير، فتنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية.

وقال مؤسس الجمعية لـ برنامج ” ياهلا ” إن تصرف صاحب مقطع “المايكرويف” غير مسؤول ومجرّم بنظام الرفق بالحيوان الذي أقرته المملكة بالأمر السامي عام 1434 وتضمن الموافقة على عقوبات لانتهاك حقوق الحيوان.

وأضاف: العقوبة لن تطال صاحب مقطع (قطة المايكرويف) وحده، بل ستشمل من ساعده في التصوير ونإنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال “والديه” بسبب “الإهمال”.

وأكد أنه لم يستطيع أن يكمل مقطع (قطة المايكرويف)، قائلًا : لأن مجرد التصرف مزعج وبشع جدا.