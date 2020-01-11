‏⁧‫المؤسسة العامة للحبوب‬⁩ تعلن عن ‏السعر الجديد للشعير

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تعلن المؤسـسة العـامة للـحبوب أنه إنـفاذا للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه إعتمادات الإعـانات الزراعية ضـمن البـرنامج التنـفيذي لإعـادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين .

وحـيث تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغـار مربـي الماشيـة بشكـل شهـري إعتبـارا مـن شهـر صفـر ١٤٤١ هــ الموافـق أكـتـوبر ٢٠١٩ م بـمبلــغ إجـمالـي بحــدود ( ٣٥ ) مليون ريال شهريا ، وزيادة قيمة الإعـانة الشهـرية لصغـار مـربي الماشية إعتبارا من يـوم الأربعاء 6/ ٥/ ١٤٤١هــ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٠م لتبلـغ بحدود ( 80 ) مليون ريـال تم صرفها لأكثر من ( 61000 ) مستفيد (مواطن ومواطنة ).

عـليه تـعـلن المؤسسـة عـن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة ( ٥٠ ) كـجــم بـحيث لا يـتـجـاوز ( ٤٤ ريـال + ضـريبة القيـمة المـضـافـة ) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة ، وذلـك إعـتبارا مـن يـوم الأحد 17/ ٥/ ١٤٤١هــ الـمـوافق 12/ ١/ ٢٠٢٠ م .