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راموس: لدينا مشجعين كثر هنا.. ويجب أن نفوز في السعودية بكأس السوبر

راموس: لدينا مشجعين كثر هنا.. ويجب أن نفوز في السعودية بكأس السوبر
http://almnatiq.net/?p=819867
المناطق_الرياض

أكد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أنه لا يرى أتلتيكو مدريد عدواً له، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي الاتحاد اليوم ، وقال: “الجميع يسعى لإحراز اللقب وكذلك الفريق المنافس أتلتيكو، لكني لا أرى أن أتلتيكو مدريد عدوًّا لي، ولا أي فريق آخر، إنه منافس يسعى للفوز ونحن أيضاً لدينا الهدف نفسه”.

وأشار راموس إلى أن لديهم طريقة جيدة ورائعة لتفعيل هذا التنافس في كأس السوبر، “وسنبذل قصارى جهدنا كما كان في السنوات الأخيرة، ونحن وصلنا هنا ونحن نتمتع بمستوى جيد”، مضيفًا أن الكلمة التي يستطيع قولها: “لدينا أصدقاء نلعب أمامهم ونحن نلعب كرة القدم والكل لديهم الرغبة بالفوز وحصد اللقب”.

وأوضح راموس: “نحن نواجه الكثير من المواقف الصعبة وكل فريق لديه لاعبون مميزون، والكل يسعى للفوز، وسنركز على الأشياء التي تساعدنا على تحقيق الأهداف، وأحيانًا فرق تبذل قصارى جهدها وتخسر، وأعتقد أن في النهاية يجب أن نركز على النتيجة، وسنحاول أن نبذل جهدًا كافيًا لتحقيق اللقب”.

وعن أدائه في الملعب، قال: “هذه وظيفتي وهذا عملي، ويجب أن أحسن أدائي وكل فريق لديه مميزات، ويحب التركيز والأداء القوي، ويجب أيضاً أن نكون أكثر تركيزًا وعملاً، ولدينا اللاعبون الذين يملكون المهارة ويستطيعون التعامل مع مثل هذه المباريات، ويستطيعون قراءة المشهد وتحقيق النتائج”.

وأكد راموس أن علاقتهم مميزة مع زيدان، وقال: “نحن نعلم أن المدربين لديهم دور كبير جداً ويقضون فترة طويلة بالعمل بالتدريب، وهم قريبون من اللاعبين أوقاتًا طويلة، وما يميزنا في ريال مدريد أن علاقتنا بالمدرب جميلة”.

وأبدى راموس خلال المؤتمر الصحفي إعجابه بالجماهير في السعودية، وقال: “نعلم أن لدينا مشجعين كثر هنا وهذا يسعدنا ويجب أن نفوز في السعودية وريال مدريد معروف في العالم، وسيكون هذا أمرًا جميلاً والمشجعون يكونون سعداء حال الفوز”.

وعن النظام الجديد لمسابقة السوبر الإسباني قال راموس: “ليس لنا علاقة بالأمر، وأعتقد أن اتحاد الكرة أبلى بلاءً حسناً وأقام البطولة بطريقة جيدة، قبل ذلك كانت بين فريقين والآن بين 4″، وأضاف: “كل شيء جيد في التنظيم وتلقينا معاملة مميزة والنظام الجديد سيفيد الأندية واتحاد الكرة على المستوى الاقتصادي”.

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