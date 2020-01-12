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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر على مناطق بالمملكة.. الأحد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر على مناطق بالمملكة.. الأحد

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر على مناطق بالمملكة.. الأحد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر على مناطق بالمملكة.. الأحد
http://almnatiq.net/?p=819868
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، عن تقريرها لطقس الأحد، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة كافة، ووصول درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على بعض المناطق.
وقالت هيئة الأرصاد، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، لافتة إلى “استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة”.

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