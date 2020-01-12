تناول 3 ثمرات كمثرى يوميًّا يساعد في إنقاص الوزن

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تعتبر الكمثرى من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة الهامة، والفلافونويد، والألياف الغذائية. ولذا تعدّ مثالية لفقدان الوزن

كما تعد الكمثرى أو «الإجاص» كما يسميه البعض من أنواع الفاكهة قليلة السعرات التي يفضل تناولها أثناء الرجيم، فتحتوي الحبة الواحدة على ستة وخمسين سعرًا حراريًا لكل مئة جرام

وبحسب دراسة برازيلية أجرتها جامعة «ريو دي جانيرو»، فإن النساء اللواتي تناولن ثلاثة حبات من الكمثرى يوميًّا، اكتسب جسمهن كميات أقل من السعرات الحرارية اليومية، بينما فقدن وزنًا أكبر من أولئك اللواتي لم يتناولنه

يمكنك تحضير وجبة الكمثرى كوجبة خفيفة للعشاء، وستساعدك في حميتك الغذائية، كما أنها ستشعرك بالشبع؛ لأنها غنية بالألياف الطبيعية، في الوقت نفسه ستساعد الجسم على حرق الدهون الموجودة به

المكونات:

نصف كيلو كمثرى

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

نصف كوب من شراب القيقب

ورق ألمنيوم

طريقة التحضير:

سخّني الفرن إلى حرارة 190 درجة مئويّة

قومي بتقشير الكمثرى (الإجاص) وقطّعيه بالطّول

امزجي عصير الليمون والشّراب في وعاءٍ صغير، واسكبيهما مباشرةً على الكمّثرى (الإجاص)

غطي الكمّثرى (الإجاص) بورق الألمنيوم، وأدخليه إلى الفرن لمدّة 15 دقيقة

– أخرجي الكمّثرى (الإجاص) من الفرن، واطهيه لمدّة 5 دقائق على الأقل فوق النّار إلى أن يجفّ قليلًا من المرق

ضعي الكمّثرى (الإجاص) في طبق، وبرّديه في الثلّاجة لمدّة ساعتين على الأقل. قدّميه وهو بارد