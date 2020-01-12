إجراء جديد لبيع مياه زمزم.. واستثناء هؤلاء!

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http://almnatiq.net/?p=819879
المناطق_الرياض

قالت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أنه اعتبارا من بداية يناير الجاري 2020، تم إيقاف التعامل النقدي، لشراء عبوات مياه زمزم.

وحسب “عكاظ” أضافت أن الآلية المتبعة حاليا، هي الدفع عن طريق شبكة مدى «البطاقات البنكية»، وذلك تنفيذا للتوجه العام بالتقليل من تداول النقد في التعاملات المالية. مشيرة إلى أن القرار استثنى الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أنه يمكنهم السداد عبر الدفع النقدي، في ظل عدم امتلاكهم بطاقات بنكية داخل السعودية.

يذكر أن قيمة عبوة ماء زمزم لسعة 5 لترات تبلغ 3 ريالات، بعدما أعلنت شركة المياه قبل نحو عام (فبراير 2019)، توحيد العبوات لتصبح بتلك السعة بدلا من سعة 10 لترات.

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