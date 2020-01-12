لاعب ريال مدريد “راموس”: نسعى للفوز غدا على اتلتيكو والتتويج بكأس السوبر الإسباني

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أكد مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس أنه لا يرى أتلتيكو مدريد عدواً، ويسعون غداً للفوز عليه للتتويج بكأس السوبر الإسباني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نادي الاتحاد بجدة اليوم: “الجميع يسعى لإحراز اللقب، كذلك الفريق المنافس أتلتيكو، لكني أرى أن أتلتيكو مدريد و أي فريق آخر، هو منافس يسعى للفوز ونحن أيضاً لدينا الهدف نفسه”.

وأشار راموس إلى أن لديهم طريقة جيدة ورائعة لتفعيل هذا التنافس في كأس السوبر، “وسنبذل قصارى جهدنا كما كان في السنوات الأخيرة، ونحن وصلنا هنا ونحن نتمتع بمستوى جيد”.

وأضاف : ” لدينا أصدقاء نلعب أمامهم ونحن نلعب كرة القدم والكل لديهم الرغبة بالفوز وحصد اللقب”.

وتابع راموس: “نحن نواجه الكثير من المواقف الصعبة وكل فريق لديه لاعبون مميزون، والكل يسعى للفوز، وسنركز على الأشياء التي تساعدنا على تحقيق الأهداف، وأحيانًا فرق تبذل قصارى جهدها وتخسر، وأعتقد في النهاية يجب أن نركز على النتيجة، وسنحاول أن نبذل جهدًا كافيًا لتحقيق اللقب”.

وعن أدائه في الملعب، قال: “هذه وظيفتي وهذا عملي، ويجب أن أحسن أدائي وكل فريق لديه مميزات، ويحب التركيز والأداء القوي، ويجب أيضاً أن نكون أكثر تركيزًا وعملاً، ولدينا اللاعبون الذين يملكون المهارة ويستطيعون التعامل مع مثل هذه المباريات، ويستطيعون قراءة المشهد وتحقيق النتائج”.

وأكد راموس أن علاقتهم مميزة مع مدرب الفريق زيدان، وقال: “نحن نعلم أن المدربين لديهم دور كبير جداً ويقضون فترة طويلة بالعمل بالتدريب، وهم قريبون من اللاعبين أوقاتًا طويلة، وما يميزنا في ريال مدريد أن علاقتنا بالمدرب جميلة”.

وأبدى خلال المؤتمر الصحفي إعجابه بالجماهير في السعودية، وقال: “نعلم أن لدينا مشجعين كثر هنا وهذا يسعدنا ويجب أن نفوز في السعودية وريال مدريد معروف في العالم، وسيكون هذا أمرًا جميلاً والمشجعون يكونون سعداء حال الفوز”.

وعن النظام الجديد لمسابقة السوبر الإسباني قال ” ليس لنا علاقة بالأمر، وأعتقد أن اتحاد الكرة أبلى بلاءً حسناً وأقام البطولة بطريقة جيدة، قبل ذلك كانت بين فريقين والآن بين 4″.

وأضاف: “كل شيء جيد في التنظيم وتلقينا معاملة مميزة والنظام الجديد سيفيد الأندية واتحاد الكرة على المستوى الاقتصادي”.