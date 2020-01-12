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الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار.. ويهدد: أي خرق للهدنة سيواجه بردٍ قاس

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار.. ويهدد: أي خرق للهدنة سيواجه بردٍ قاس
http://almnatiq.net/?p=819884
المناطق - الرياض

أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.
وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، يبدأ من الساعة 12 من اليوم 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.
وأكد المسماري أن أي خرق للهدنة سيواجه برد قاسٍ.

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