الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية توصي بتفادي الأجواء الإيرانية

أوصت الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية اليوم شركات الطيران الأوروبية بتفادي الأجواء الإيرانية حتى إشعار آخر، وذلك بعد إسقاط طائرة أوكرانية الأربعاء ومقتل جميع ركابها الـ176.

وقالت الوكالة في بيان: “استنادًا إلى كل المعلومات المتوافرة، فإن التوصية في ظروف السلامة الراهنة تقضي بتجنب التحليق في الأجواء الإيرانية مهما كان الارتفاع حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء وقائي”، مبينةً أنه سيتم إجراء تقييم جديد مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بداية الأسبوع المقبل.