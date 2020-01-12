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ترامب يحذّر ايران مجددا من ارتكاب “مجزرة أخرى ضد المتظاهرين”

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ترامب يحذّر ايران مجددا من ارتكاب “مجزرة أخرى ضد المتظاهرين”

ترامب يحذّر ايران مجددا من ارتكاب “مجزرة أخرى ضد المتظاهرين”
http://almnatiq.net/?p=819900
المناطق - وكالات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن “تكون هناك مجزرة أخرى بحقّ المتظاهرين السلميّين”، في إشارة منه إلى حركة الاحتجاج التي كانت إيران شهدتها في نوفمبر الماضي.

وكتب ترامب على تويتر “لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب”.

وقال ترامب “إلى شعب إيران الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة ..إنني أقف معكم منذ بداية رئاستي وإدارتي ستواصل الوقوف معكم. إننا نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم تمثل مصدر إلهام”.

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