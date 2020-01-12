صحيفة تركية: مقتل وإصابة جنود أتراك في ليبيا

المناطق - وكالات

نقلت صحيفة أحوال” التركية عن مصادر مطلعة، أمس، مقتل 3 جنود أتراك في ليبيا وإصابة 6 آخرين، لتكون هذه أولى الخسائر البشرية للقوات التركية التي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسالها إلى ليبيا أواخر العام الماضي. وفقا للمصدر.

وقالت المصادر إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة غربي ليبيا، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب أحد المواقع الليبية الناشطة في تويتر عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، على بعد 270 كلم غربي طرابلس، بحسب الصحيفة التركية.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في وقت تواصل قوات الجيش الوطني الليبي تضييق الخناق على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في طرابلس.