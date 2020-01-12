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بدء التقديم على الوظائف الشاغرة بجامعة الأميرة نورة

بدء التقديم على الوظائف الشاغرة بجامعة الأميرة نورة
http://almnatiq.net/?p=819922
المناطق_الرياض

يبدأ اليوم، الأحد، التقديم على الوظائف الشاغرة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وكانت الجامعة قد أعلنت عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1441هـ للعمل بالجامعة على وظيفة (معيد) وفق التخصصات الموضحة على الرابط التالى : أضغط هنا

وأوضحت الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات، وهى كالتالى :

1-      أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

2-      أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

3-      أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

4-      ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا “.

5-      ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً “.

6-      ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

7-      ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي باستثناء كلية الهندسة والكليات الصحية.

8-      إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين باستثناء كلية الهندسة والكليات الصحية.

9-اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية (لكل من: كلية الطب البشري ، طب الأسنان ، الصيدلة ، التمريض).

10-الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لكلية الصحة وعلوم التأهيل).

11-اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

12-الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية ( IELTSأو  TOEFLأو STEP) سارية المفعول لا تقل عن ما هو موضح على الرابط التالى : أضغط هنا

ودعت إلى الاطلاع على دليل الاستخدام لنظام التوظيف الإلكتروني قبل التقديم على الوظائف:اضغط هنا

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