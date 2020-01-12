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“صندوق تعليم ريت” يوزع 8.16 مليون ريال أرباحا لمالكي الوحدات

“صندوق تعليم ريت” يوزع 8.16 مليون ريال أرباحا لمالكي الوحدات
http://almnatiq.net/?p=819923
المناطق_الرياض

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الفترة من 1 اكتوبر 2019م الى 31 ديسمبر 2019م بإجمالي الأرباح الموزعة 8,160,000 ريال على ان تبلغ قيمة الربح الموزع 0.16 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.6%. وبنسبة توزيع تبلغ 1.54% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ يوم الأحد 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م

وقالت الشركة ستكون التوزيعات النقدية على أساس 51,000,000 وحدة قائمة. كما سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الأربعاء 20 /05 /1441هـ الموافق 15 /01 /2020م (نهاية يوم التداول بتاريخ 18 /05 /1441هـ الموافق 13 /01 /2020م)

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