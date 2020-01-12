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تخفيض بنسبة 50% على دخول البوليفارد

تخفيض بنسبة 50% على دخول البوليفارد

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عواصف تضرب 5 ولايات أميركية.. والكشف عن إجمالي عدد القتلى !

عواصف تضرب 5 ولايات أميركية.. والكشف عن إجمالي عدد القتلى !

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تخفيض بنسبة 50% على دخول البوليفارد

تخفيض بنسبة 50% على دخول البوليفارد
http://almnatiq.net/?p=819935
المناطق_الرياض

قال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في تويتر ، إنه وجه الزملاء في الترفية بتخفيض بنسبة ٥٠٪ على الدخول لمنطقة البوليفارد للتسهيل على الزوار

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية

ويضم موسم الرياض أيضا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعماً لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030

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