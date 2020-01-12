أمير قطر يزور إيران هل يبحث دور وسيط لحل أزمة الطائرة الأوكرانية

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أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيصل بعد قليل الى العاصمة الايرانية طهران، حيث سيلتقي نظيره الايراني حسن روحاني لبحث بعض الملفات، لا سيما التطورات الاخيرة في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “أمير قطر يصل بعد قليل إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد أجرى الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بروحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر “لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة”، في إشارة إلى دعم إيران لقطر ضد مقاطعة الدول الرباعية الداعية لمحاربة الإرهاب.