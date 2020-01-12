ترامب يغرد باللغة “الفارسية” ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني !

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، إنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن “شجاعتهم ملهِمة”.

وأضاف ترامب، في التغريدة: “للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم”.

وتابع: “نتابع عن كثب احتجاجاتكم.. إن شجاعتكم ملهِمة”.

يذكر أن مظاهرات اندلعت وسط العاصمة طهران للمطالبة برحيل المرشد خامئني بعدما اتضح كذب أكبر المسؤولين في بلادهم في كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ أطلقه الحرس الثوري ما أدى لمقتل ١٧٦ مدنيا.