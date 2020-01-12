احدث الأخبار

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات
أبرز المواد
 بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي
أبرز المواد
 الليلة.. فهد العتيبي وفارس عوض يعلقان على نهائي السوبر الإسباني
أبرز المواد
 المريسل يطلق هاشتاقًا مثيرًا بعد فوز الهلال على الوحدة!
أبرز المواد
 أمير قطر يزور إيران هل يبحث دور وسيط لحل أزمة الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 ترامب يغرد باللغة “الفارسية” ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني !
أبرز المواد
 “هدف” يغطي التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في توطين وظائف التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 استمرار الرياح المثيرة للأتربة على نجران حتى ال 8 مساءً
أبرز المواد
 تخفيض بنسبة 50% على دخول البوليفارد
أبرز المواد
 عواصف تضرب 5 ولايات أميركية.. والكشف عن إجمالي عدد القتلى !
أبرز المواد
رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

أبرز المواد
بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم

أبرز المواد
استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

أبرز المواد

ترامب يغرد باللغة “الفارسية” ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني !

ترامب يغرد باللغة “الفارسية” ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني !
http://almnatiq.net/?p=819949
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، إنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن “شجاعتهم ملهِمة”.

وأضاف ترامب، في التغريدة: “للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم”.

وتابع: “نتابع عن كثب احتجاجاتكم.. إن شجاعتكم ملهِمة”.

يذكر أن مظاهرات اندلعت وسط العاصمة طهران للمطالبة برحيل المرشد خامئني بعدما اتضح كذب أكبر المسؤولين في بلادهم في كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ أطلقه الحرس الثوري ما أدى لمقتل ١٧٦ مدنيا.

 @realDonaldTrump

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات
بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم
استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*