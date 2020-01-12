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الليلة.. فهد العتيبي وفارس عوض يعلقان على نهائي السوبر الإسباني

الليلة.. فهد العتيبي وفارس عوض يعلقان على نهائي السوبر الإسباني
http://almnatiq.net/?p=819955
المناطق_الرياض

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم (الأحد) مواطنه أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام بنظام جديد لأول مرة بمشاركة 4 فرق

ومن المقرر أن يعلّق على هذه المباراة التي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، في اختتام البطولة التي تستضيفها السعودية، كل من فهد العتيبي وفارس عوض

وتأهل الفريق الملكي إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بنتيجة 3-1، في الدور قبل النهائي

فيما تأهل أتلتيكو مدريد تأخره عقب فوزه على برشلونة الغريم التقليدي للريال بنتيجة 3-2

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