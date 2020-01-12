احدث الأخبار

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات
أبرز المواد
 بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي
أبرز المواد
 الليلة.. فهد العتيبي وفارس عوض يعلقان على نهائي السوبر الإسباني
أبرز المواد
 المريسل يطلق هاشتاقًا مثيرًا بعد فوز الهلال على الوحدة!
أبرز المواد
 أمير قطر يزور إيران هل يبحث دور وسيط لحل أزمة الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 ترامب يغرد باللغة “الفارسية” ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني !
أبرز المواد
 “هدف” يغطي التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في توطين وظائف التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 استمرار الرياح المثيرة للأتربة على نجران حتى ال 8 مساءً
أبرز المواد
 تخفيض بنسبة 50% على دخول البوليفارد
أبرز المواد
 عواصف تضرب 5 ولايات أميركية.. والكشف عن إجمالي عدد القتلى !
أبرز المواد
رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

أبرز المواد
بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم

أبرز المواد
استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

أبرز المواد

رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

http://almnatiq.net/?p=819968
المناطق_وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد إنه سيقترح إجراء تحقيق وطني بخصوص الاستجابة لحرائق الغابات المستعرة في البلاد، وذلك بعد انتقادات متواصلة منذ أسابيع لتعامل الحكومة مع الكارثة، فيما توفي رجل إطفاء آخر.

وتأخذ الأزمة منحى سياسيا على نحو متزايد مع استمرار الحرائق المستعرة منذ نحو ثلاثة أشهر على ملايين الأفدنة من الأراضي والغابات مما أسفر عن وفاة 28 شخصا وتدمير ألفي منزل.

وقال موريسون في مقابلة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) “من الواضح أن هناك حاجة لمراجعة وطنية للاستجابة”.

وردا على سؤاله عما إذا كان ينبغي تشكيل لجنة تحقيق ملكية، وهي هيئة قضائية ذات نفوذ، قال موريسون “أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا وسأقدم اقتراحا عن طريق الحكومة يفضي إلى ذلك، لكن يتعين أن يتم ذلك بالتشاور مع الولايات والأقاليم”.

وأدى انخفاض في درجات الحرارة مطلع الأسبوع إلى تراجع شدة الحرائق، لكن رجل إطفاء توفي أثناء عمله في ولاية فيكتوريا حيث اندلعت ألسنة لهب جديدة. وقالت السلطات إن الخطر أبعد ما يكون عن الانتهاء وإن من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا حارا من جديد.

ورفض موريسون الانتقاد الموجه لحكومته بأنها لم تبذل جهودا كافية قبل بدء موسم الحرائق، لكنه أقر بأن بعض جهود الاستجابة للحرائق فور اندلاعها كان يمكن أن تكون مختلفة، وأضاف “كانت هناك أشياء بمقدوري التعامل معها على الأرض بشكل أفضل”.

روابط ذات صلة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم
استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة
زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*