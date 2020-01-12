أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

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أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن أمير البلاد تميم بن حمد، توجه اليوم الأحد إلى إيران في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع المرشد والرئيس حسن روحاني.

وأضافت أن الزيارة تهدف “لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

يأتي توجه أمير قطر لإيران بعدما قام في وقت سابق اليوم بزيارة إلى سلطنة عمان التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.