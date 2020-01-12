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“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

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“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010
http://almnatiq.net/?p=819980
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019.
وأفادت أن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغت (64) قراراً، (11) منها تخص شركات الاستقدام، بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام (53) قراراً، تشمل سحب التراخيص، عدم التجديد، إيقاف الخدمات، إلغاء التراخيص بناء على الطلب، السحب من الضمان البنكي، والاحتفاظ بالضمان البنكي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.
ودعا أبا الخيل جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق معاً للرصد المتوفر على الأجهزة الذكية.

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