احدث الأخبار

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 “العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010
أبرز المواد
 أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين
أبرز المواد
 رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات
أبرز المواد
 بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي
أبرز المواد
 الليلة.. فهد العتيبي وفارس عوض يعلقان على نهائي السوبر الإسباني
أبرز المواد
 المريسل يطلق هاشتاقًا مثيرًا بعد فوز الهلال على الوحدة!
أبرز المواد
 أمير قطر يزور إيران هل يبحث دور وسيط لحل أزمة الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 ترامب يغرد باللغة “الفارسية” ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني !
أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أبرز المواد
“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

أبرز المواد
أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

أبرز المواد
خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين

خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين

أبرز المواد

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية
http://almnatiq.net/?p=819983
المناطق - وكالات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني من ارتكاب “مجزرة أخرى بحقّ متظاهرين سلميّين”، بعد تفريق تجمّع لطلّاب في طهران الليلة الماضية بمناسبة ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.
وأطلق الرئيس الأمريكي التحذير -الذي أشار فيه إلى طريقة تعاطي النظام الإيراني- مع حركة الاحتجاجات التي خرجت في نوفمبر الماضي، في حين كانت الشرطة تفرّق طلّابًا تجمعوا في طهران تكريمًا لـ176 شخصًا قُتلوا جرّاء تحطّم طائرة بوينغ أوكرانيّة بعيد إقلاعها قرب العاصمة اعترف النظام الإيراني إسقاطها بواسطة صاروخ.
وكانت العاصمة الإيرانية ومدن أخرىد، شهدت مظاهرات غاضبة من إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث ندد المتظاهرون ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما أنكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة.

روابط ذات صلة

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010
أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني
خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين

خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*