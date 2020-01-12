احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 “العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010
أبرز المواد
 أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين
أبرز المواد
 رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات
أبرز المواد
 بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسي عجرم
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي
أبرز المواد
 الليلة.. فهد العتيبي وفارس عوض يعلقان على نهائي السوبر الإسباني
أبرز المواد
 المريسل يطلق هاشتاقًا مثيرًا بعد فوز الهلال على الوحدة!
أبرز المواد
 أمير قطر يزور إيران هل يبحث دور وسيط لحل أزمة الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أبرز المواد
“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

أبرز المواد
أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

أبرز المواد

“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة
http://almnatiq.net/?p=819987
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.
وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتاً إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
وأكد معالي الدكتور التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم الأحد 17 / 9 / 1441هـ الموافق (10 / 5 / 2020م)، حيث يمكن الاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

روابط ذات صلة

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الرئيس الأمريكي يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة أخرى بحق متظاهرين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية
“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010

“العمل” تصدر إحصائية للجنة أعمال النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام في 2010
أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

أمير قطر يتوجه إلى طهران لإجراء مباحثات مع المرشد وروحاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*