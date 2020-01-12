“خيار الشراء” يرفع طرح أرامكو إلى 29.4 مليار دولار

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن استلام إشعار إلحاقي من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية “مدير الاستقرار السعري”، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر “الطرح” والذي يتضمن إعلان ما بعد فترة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء.

ونوهت الشركة أنه إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 10 – 17 – 24 – 31 من ديسمبر العام الماضي و 07 يناير الجاري، عن استلامها إشعارًا إلحاقيًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، عن تقديم مدير الاستقرار السعري إخطاراً بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة العربية السعودية فيما يخص 450.000.000 سهماً عادياً من أسهم المصدر “أسهم خيار الشراء” بسعر الطرح البالغ 32 ريالاً سعودياً لكل سهم خيار شراء “خيار الشراء”، ونظراً لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.450.000.000 سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال سعودي بما يعادل 29.4 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة أن الأسهم البالغ عددها 450.000.000 والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يكون طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وقالت الشركة: إنه تعقيباً على رابع وآخر إعلان خلال مدة الاستقرار السعري بتاريخ 7 يناير 2019م، يقدم مدير الاستقرار السعري إخطاراً عن عدم قيامه بتنفيذ عمليات الاستقرار السعري (وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية) فيما يخص الأوراق المالية التالية وعن انتهاء مدة الاستقرار السعري.