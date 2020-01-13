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“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير

“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير
http://almnatiq.net/?p=819998
المناطق - الرياض

أفاد تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بأن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامي التشغيل “آندرويد” وiOS.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من آندرويد وiOS، ابتداءً من فبراير القادم، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على “واتساب” مع نهاية الشهر الجاري بحسب سكاي نيوز .

وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامي آندرويد وiOS، فإن أجهزة “ويندوز” قد خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق.

وبالنسبة لهواتف “آيفون”، فإن “واتساب” سيتوقف عن العمل في أي جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS، إلا أن عددا من الهواتف قادر على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم “واتساب”.

أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل “آندرويد”، فإن توقف “واتساب” سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، والذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم “آيس كريم ساندويتش”.

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