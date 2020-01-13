1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية .. 47.7 % للسعودية

المناطق - الرياض

بلغت احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية 1025.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، تعود الحصة الكبرى منها للسعودية بنسبة 47.7 في المائة “489.8 مليار دولار”، بحسب تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبحسب “الاقتصادية”، ذكر التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه بعد السعودية من حيث قيمة الاحتياطيات، جاءت الإمارات ثم ليبيا والعراق والجزائر وقطر ومصر، مشيرا إلى أن الاحتياطيات تحسنت في عشر دول وتراجعت في سبع دول، في حين استقرت في دولة واحدة هي جيبوتي.

وتوقع التقرير الذي استندت بياناته إلى صندوق النقد الدولي، أن تتراجع الاحتياطات الدولية في دول المنطقة دون مستوى تريليون دولار عام 2020، ليصل إجماليها إلى 988.2 مليار دولار مع توقعات بارتفاعها في ثماني دول وهبوطها في ثماني دول واستقرارها في دولتين.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، لفت التقرير إلى ارتفاع دول العجز من 15 إلى 17 دولة، مبينا أن موازنات عشر دول عربية شهدت عجزا أو تحولا من الفائض إلى عجز أو انخفاض للفائض.

وجاءت ليبيا والجزائر ولبنان في مقدمة الدول التي شهدت أعلى معدلات لعجز الموازنة لعام 2019، بنسب بلغت 29.9 في المائة و13.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي، فيما راوحت نسب العجز في بقية الدول ما بين 1.5 في المائة و8 في المائة.

وتوقع التقرير مواصلة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2019 إلى 2697 مليار دولار لدى 20 دولة بزيادة 26 مليار دولار تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الناتج في مصر، وانعكاسا لتلك التغيرات استقرت حصة الدول العربية من الناتح العالمي البالغ 88.6 تريليون دولار عند 3.1 في المائة عام 2019، لكن مع تراجع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة والنامية البالغ 34.9 تريليون دولار من 7.9 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأشار التقرير إلى تركز الناتج في 2019 في ست دول هي السعودية والإمارات ومصر والعراق وقطر والجزائر بقيمة 2076.4 مليار دولار بحصة تبلغ 77 في المائة من الإجمالي العربي.