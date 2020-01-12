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كليجدار أوغلو يهاجم أردوغان وسياسته الهوجاء: خسرنا الشرق الأوسط بسببك

كليجدار أوغلو يهاجم أردوغان وسياسته الهوجاء: خسرنا الشرق الأوسط بسببك
http://almnatiq.net/?p=820020
المناطق - الرياض

هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي معارض الكمال كليجدار أوغلو، السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان قائلاً كانت خاطئة ومعادية، خاصة حيال مصر .

وقال أوغلو، خلال حديثه لقناة “خبر جلوبال” ، في حلقة خاصة من برنامج “الثقل المتساوي” ، أن نزاع تركيا مع مصر أدى إلى خسارة أنقرة لمصر ، ما أدى في النهاية إلى خسارة الشرق الأوسط برمته .

وأضاف أوغلو، أن أردوغان دائمًا ما ييستهداف مصر وقادتها .

ودعا أوغلو إلي تغيير سياسة تركيا الخارجية 180 درجة . وأضاف “فإذا أبعدت السياسة الخارجية عن كونها مسألة قومية، وحولتها لتكون إدارة للسياسة الداخلية فإن المجتمع هو من يدفع الثمن وهذا هو الوضع الذي وصلنا إليه”.

وتابع “ما هي الفائدة التي عادت على تركيا من سياستها في سوريا؟، نحن من دفع 40 مليار دولار. وماذا يقول أردوغان؟ يقول: إذا لزم الأمر سندفع 40 مليار دولار مرة أخرى، فماذا كسبنا في سوريا؟ وما الفائدة التي عادت علينا؟” .

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