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آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف

آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف

مجتمع المناطق

آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف

آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف
http://almnatiq.net/?p=820024
المناطق - الطائف

في ليلة من ليالي العمر و أجملها ليلة أُنسً وفرح وسرور نثر البدر أنواره في سماء الطائف ليلة أحتفل فيها أبناء الشيخ ناصر بن عيفان الحليفي مساء أمس الجمعة الموافق ١٤٤١/٥/١٥ بزواج أخوانهم الشاب/ ذياب بن ناصر الحليفي والشاب/ يوسف بن ناصر الحليفي وسط حضوراً مميز من الأصدقاء والمحبين والإعلاميين والأقراب المهنئين والمباركين له في ليلة فرحهم .

هذا وقد تخلل الإحتفال إلقاء بعض الكلمات والقصائد المنبرية والأمسيات الشعرية, كما تلقى العريسين بعض الهدايا العينية من اشقائة وأصدقائة, في حين ثم توجه الجميع لتناول العشاء المعَد لهذه المناسبه.

أسرة تحرير «المناطق» تتقدم بالتهاني الحارة والتبريكات الصادقة للعريسين وتتمنى له دوام السعادة والأفراح, والحياة الزوجية الهانئة, نسأل الله تعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير.

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