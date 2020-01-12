بلدية الخفجي تغلق (7) محطات جزئياً من المضخات الوقود لعدم ألتزامهم بالأشتراطات والمواصفات

الخفجي - المناطق

أغلقت بلدية محافظة الخفجي عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمى وبالمحافظة وذلك إستناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والبناء على الأنظمة والتعليمات ومدى التقيد بها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس/محمد بن حزام الحميداني بأن تم زيارة لجنة محطات الوقود على الطرق الأقليمية والمحطات بالمحافظة والتي شملت عدد 32 محطة وقود داخل وخارج المحافظة ويأتي ذلك للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها الى لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزراة الشئون البلدية والقروية وتركيب شاشه توضيحية توضح أسعار الوقود ونتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي من مضخات الوقود لعدد من محطات وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتي تهدف لتطوير ورفع مستوي محطات الوقود.

وذكر المهندس/ الحميداني أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لعدد (7) محطات بنسبة 50% من مضخات الوقود.

وحرص المهندس/ محمد بن حزام الحميداني على ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات والتي تهدف لتطوير ورفع مستوي محطات الوقود