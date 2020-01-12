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بلدية القطيف تعالج 363 مخالفة للمشهد الحضري خلال اسبوع

بلدية القطيف تعالج 363 مخالفة للمشهد الحضري خلال اسبوع
http://almnatiq.net/?p=820029
القطيف - المناطق

رصدت بلدية محافظة القطيف خلال الاسبوع الماضي أكثر من 750 مخالفة ضمن حملة التشوه البصري، لمعالجة وتحسين المشهد الحضري، ومنع مظاهر التلوث البصري في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك في حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس ناصر ال ظفر أن الفرق الرقابية الميدانية نفَّذت حملة لمعالجة مظاهر التلوث البصري رصدت خلالها 750 مخالفة، فيما تمت معالجة 363 منها.

وبين أن الرصد الميداني ينفذ عبر ثلاث خطوات متصلة، وهي “الرصد والإبلاغ والمتابعة ، لافتا الى ان من ابرز المخالفات التي تم معالجتها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام. بالإضافة إلى إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.

وأكد استمرار الجولات الميدانية إلى حين إزالة ومعالجة جميع المظاهر والملاحظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مثمناً تعاون اهالي المحافظة في منع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة، مبينا الى ان البلدية تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف بلاغاتي 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات

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