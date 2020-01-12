السماح بدخول الرقاة الشرعيين لمنشآت الصحة النفسية

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قرر وزير الصحة، اليوم (الأحد)، الموافقة على تعديل نظام الرعاية الصحية النفسية، بالسماح بدخول الرقاة الشرعيين إلى المستشفيات.

وجاء في المادة 9 م\3 ل، أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين باتباع الضوابط التالية:

يجب أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص.

تقديم الطلب باستخدام طلب الاستعانة براقي شرعي بعد استكمال البيانات بالنموذج متضمنا بيانات المريض والراقي الشرعي.

يتم إرساله إلى الفريق الطبي ويحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع بذل الأسباب.

بعد موافقة الفريق الطبي على الإستعانة بالراقي الشرعي يرفع الطلب إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية للموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض واقتراح راقي شرعي بديل للمريض وذويه.

يقوم قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالتنسيق مع الفريق المعالج بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية.

في اليوم والوقت المحدد لحضور الراقي الشرعي يجب أن تتم مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية النفسية والإشراف على الرقية الشرعية للتأكد من أنها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، مع حضور أحد أعضاء الفريق العلاجي، على أن يكون ذلك بمكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض.

التأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو المرضى الآخرين أو العاملين بالمنشأة.

لا يحق للراقي إعطاء وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو التدخل بالخطة العلاجية للمريض أو الادوية المستخدمة.

عند مخالفة الراقي الشرعي لما ورد في القرآن والسنة أو عند إعطاءه وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو تدخله بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة أومخالفته أنظمة المنشأة العلاجية يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية مع توجيه المريض أو ذويه لأحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم والتنسيق لحضوره بموعد آخر.

لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات المرضى مهما كانت الأسباب والدوافع.

حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي للمريض من قبل قسم الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية وفي سجلات تخصص لذلك.

عند الحاجة لتكرار جلسات الرقية يتم تقديم طلب مستقل لكل جلسة.