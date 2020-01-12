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بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي

بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي
http://almnatiq.net/?p=820063
المناطق - متابعات

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين من الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان “تال”.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأحد قالت فيها أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.

وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية:

هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

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