احدث الأخبار

اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي
أبرز المواد
 خبير أميركي: ترمب يستطيع شنّ هجوم قد يوصد إيران بالكامل
أبرز المواد
 السماح بدخول الرقاة الشرعيين لمنشآت الصحة النفسية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تقطع الإنترنت وخسائر بالملايين
أبرز المواد
اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية

اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

منطقة جازان

النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر

النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر
http://almnatiq.net/?p=820067
المناطق - متابعات

دشنت النيابة العامة، بالتعاون مع منصة أبشر، خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.
وقال فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام عبدالله بن ناصر المقبل إن خدمة “شكاوى السجون ودور التوقيف” عبر منصة أبشر، جاءت في إطار حرص معالي النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة، المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ للحقوق.

وأضاف المقبل أنه استناداً للمادة الأربعين من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، فقد أصبح الآن بالإمكان تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة ابشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاماً، وسيقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون او الموقوف وإجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه اذا كان سجنه او توقيفه مخالفاً للأنظمة المرعية، وتحرير محضر بذلك، والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
وأكد المقبل أن النيابة العامة ماضية قدماً في الارتقاء بدورها الرقابي من خلال زيادة الشفافية على أعمال الرقابة.
من جانبه قال مدير عام تقنية المعلومات بالنيابة سامي بن ابراهيم العصيمي إنه تم إطلاق هذه الخدمة تحت شعار (معكم) في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وسيتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة، وبيّن أن هذه الخدمة هي أحد مبادرات التحول الرقمي للنيابة والتي تهدف إلى تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، مضيفاً أنه سيتم مستقبلاً إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال منصة ابشر.

روابط ذات صلة

اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية

اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية
خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له
الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*