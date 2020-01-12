الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره القطري على ملعب تاما سات الأحد ضمن المرحلة الثانية من بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً والمقامة حالياًَ في تايلاند، وذلك في مواجهة لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي اليابان وسوريا.

وحافظ بذلك الأخضر على المركز الأول من مجموعته، بعد أن تغلب في مباراته الأولى على اليابان بهدفين في مقابل هدف واحد، فيما أضاف نقطة إلى حسابه بعد تعادله مع قطر، ليصل إلى النقطة الرابعة، في مقابل اثنتين لمنافسه، في وقت تقام مباراة سوريا واليابان بعد حين، إذ يملك الأول نقطة واحدة، فيما يدخل الثاني المباراة خالي الوفاض.

وأصبح المنتخب السعودي على بعد نقطة واحدة فقط من الصعود إلى الدور الثاني، حيث سينال إحدى بطاقتي العبور حال نجاحه في كسب نقطة على الأقل أمام سوريا في آخر مباريات المجموعة، حيث سيبلغ عندها 5 نقاط، لن يستطيع حينها معادلته بالنقاط سوى منتخب قطر إذا ما تمكن من الفوز على اليابان.

وبالعودة إلى لقاء الصقور، ظهر الفريق بهدوء في البداية، وعدم الاندفاع إلى مناطق الخصم، مع محاولات متكررة لم يكتب لها النجاح، وجرت أحداث الشوط الأول في سجال وتكافؤ بين الطرفين، حتى اطلق الحكم صافرة نهاية النصف الأول من المباراة من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، حافظ الأخضر على هويته التي افتتح بها البطولة، وذلك بانتهاج الأسلوب المتزن بين الدفاع والهجوم، مع الهجمات العكسية بين الحين والآخر، وقص سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي شريط تبديلاته بإشراك فراس البريكان عوضاً علن أيمن الخليف، قبل أن يزج بسعود الحربي بدلاً من علي الحسان المصاب، وأخيراً أخرج خالد الدبيش وأشرك خالد الغنام، ولكن الفرص التي تحققت لم تترجم إلى أهداف، ليكتفي السعودي الأولمبي بنقطة تقربه أكثر من الصعود.