احدث الأخبار

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي
أبرز المواد
 خبير أميركي: ترمب يستطيع شنّ هجوم قد يوصد إيران بالكامل
أبرز المواد
 السماح بدخول الرقاة الشرعيين لمنشآت الصحة النفسية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تقطع الإنترنت وخسائر بالملايين
أبرز المواد
 مناورات لمقاتلات شبحية تتزامن مع تحذيرات ترمب لطهران
أبرز المواد
 آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف
مجتمع المناطق
 بلدية القطيف تعالج 363 مخالفة للمشهد الحضري خلال اسبوع
المنطقة الشرقية
 بلدية الخفجي تغلق (7) محطات جزئياً من المضخات الوقود لعدم ألتزامهم بالأشتراطات والمواصفات
المنطقة الشرقية
 سفاري بقيق” نقلة نوعية في تراث الصحراء
المنطقة الشرقية
الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن

أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن

المنطقة الشرقية
النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر

النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر

أبرز المواد
بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي

بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي

أبرز المواد

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور
http://almnatiq.net/?p=820081

سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره القطري على ملعب تاما سات الأحد ضمن المرحلة الثانية من بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً والمقامة حالياًَ في تايلاند، وذلك في مواجهة لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي اليابان وسوريا.
وحافظ بذلك الأخضر على المركز الأول من مجموعته، بعد أن تغلب في مباراته الأولى على اليابان بهدفين في مقابل هدف واحد، فيما أضاف نقطة إلى حسابه بعد تعادله مع قطر، ليصل إلى النقطة الرابعة، في مقابل اثنتين لمنافسه، في وقت تقام مباراة سوريا واليابان بعد حين، إذ يملك الأول نقطة واحدة، فيما يدخل الثاني المباراة خالي الوفاض.
وأصبح المنتخب السعودي على بعد نقطة واحدة فقط من الصعود إلى الدور الثاني، حيث سينال إحدى بطاقتي العبور حال نجاحه في كسب نقطة على الأقل أمام سوريا في آخر مباريات المجموعة، حيث سيبلغ عندها 5 نقاط، لن يستطيع حينها معادلته بالنقاط سوى منتخب قطر إذا ما تمكن من الفوز على اليابان.
وبالعودة إلى لقاء الصقور، ظهر الفريق بهدوء في البداية، وعدم الاندفاع إلى مناطق الخصم، مع محاولات متكررة لم يكتب لها النجاح، وجرت أحداث الشوط الأول في سجال وتكافؤ بين الطرفين، حتى اطلق الحكم صافرة نهاية النصف الأول من المباراة من دون أهداف.
وفي الشوط الثاني، حافظ الأخضر على هويته التي افتتح بها البطولة، وذلك بانتهاج الأسلوب المتزن بين الدفاع والهجوم، مع الهجمات العكسية بين الحين والآخر، وقص سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي شريط تبديلاته بإشراك فراس البريكان عوضاً علن أيمن الخليف، قبل أن يزج بسعود الحربي بدلاً من علي الحسان المصاب، وأخيراً أخرج خالد الدبيش وأشرك خالد الغنام، ولكن الفرص التي تحققت لم تترجم إلى أهداف، ليكتفي السعودي الأولمبي بنقطة تقربه أكثر من الصعود.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر

النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر
بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي

بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي
خبير أميركي: ترمب يستطيع شنّ هجوم قد يوصد إيران بالكامل

خبير أميركي: ترمب يستطيع شنّ هجوم قد يوصد إيران بالكامل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*