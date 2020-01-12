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وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية

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وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية

وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=820084
 

الجبيل الصناعية – المناطق

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل وفداً من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز والمكون من 20 طالب وذلك في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية ، حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع على قصة إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية والتعرف على أبرز أوجه التقدم والتطور الحضاري والصناعي بالمدينة.

 

تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد في أجنحة معرض مركز الزوار اطلعوا من خلالها على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل وقد تم تنفيذها مدعمة بأرقام وحقائق تبرز إنجازات ومكتسبات مدينة الجبيل الصناعية.

 

وتعرف الوفد الزائر أيضاً على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية فضلاً عن تصميمه الجذاب الذي يحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذو الواجهة البحرية وما يحتويه من تقدم وتطور في كافة التصاميم والخدمات المقدمة.

 

كما واستمع الوفد لشرح عن معالم ومرافق مدينة الجبيل الصناعية كان من أبرزها ميناء الملك فهد الصناعي وشبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم وذلك من خلال عرض مرئي ، إضافة إلى نبذة عامة عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات ، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة.

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