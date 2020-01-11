احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي
أبرز المواد
 خبير أميركي: ترمب يستطيع شنّ هجوم قد يوصد إيران بالكامل
أبرز المواد
 السماح بدخول الرقاة الشرعيين لمنشآت الصحة النفسية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تقطع الإنترنت وخسائر بالملايين
أبرز المواد
 مناورات لمقاتلات شبحية تتزامن مع تحذيرات ترمب لطهران
أبرز المواد
 آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف
مجتمع المناطق
 بلدية القطيف تعالج 363 مخالفة للمشهد الحضري خلال اسبوع
المنطقة الشرقية
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

منطقة جازان
وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية

وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن

أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن

المنطقة الشرقية

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=820087
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ، ومدير الدفاع المدني  السابق اللواء علي بن محمد الوهاس .

وهّنأ سمو نائب أمير جازان في مستهل اللقاء العميد الدكتور الشهري بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، موجهاً بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة خلال المهرجانات ، والتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية من أمطار وسيول خصوصا في المناطق الجبلية ومجاري الأودية, متمنياً التوفيق له وزملائه.

وقدم سمو الأمير محمد بن عبد العزيز  الشكر والتقدير للواء الوهاس على جهوده واخلاصه خلال فترة عمله بالمنطقة .

من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة وسعادته بلقاء سموه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وزملائه منسوبي الدفاع المدني بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح ويحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .

روابط ذات صلة

محافظ الداير يكشف موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان البن

محافظ الداير يكشف موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان البن
جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..

جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..
مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*