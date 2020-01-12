الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان على الدور الهام والحيوي للدفاع المدني خلال الامطار والسيول التي تشهدها المنطقة وانقطاع وانهيارات الطرق بالمحافظات الجبلية ؛ جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري.وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير الخاص بانقطاعات الطرق بمنطقة جازان “الواقع والمأمول” والتي تضمنت دراسة أعدها الدفاع المدني بجازان عن اسباب الانقطاعات ومخاطرها ومعالجتها والتي تحدث نتيجة الحالات المطرية التي شهدتها منطقة جازان خلال الفترة الماضية ، واطلع سموه على التقرير الذي حدد ابرز مواقع انقطاعات الطرق وتضررها في كل من محافظة فيفا والداير والعارضة والعيدابي وهروب ، مستمعاً سموه ، لشرحٍ مفصل من مدير عام الدفاع المدني عن وضع الانقطاعات والعمل بدراسة هيئة المساحة الجيولوجية لبناء الطرق بجدران إستاندية وتثبيت التربة وازالة الصخور وعمل قنوات تصريف للمياه والسيول طرفي الطرق والتي تمت وفق آليات محددة مع عدة جهات حكومية وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة فترة هطول الأمطار, وما تم خلالها من عمليات إنقاذ خلال جريان السيول ومياه الأمطار ووضع حلول مستقبلية لتلك الانقطاعات .

ونوه سموه بالجهود التي بذلتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول , وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود منسوبي الدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني و الأعمال التطوعية التي قدمتها الفرق التطوعية بالمنطقة.

ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية كالأمانة والبلديات والطرق بالمنطقة , لكل ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المواطنين والممتلكات ، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف عمليات السلامة وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية وخلال المهرجانات التي تقام بالمنطقة ومحافظاتها , حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين .