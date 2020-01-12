احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي أيتام جمعية تراؤف من حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن “التوقيف غير النظامي” عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي
أبرز المواد
 خبير أميركي: ترمب يستطيع شنّ هجوم قد يوصد إيران بالكامل
أبرز المواد
 السماح بدخول الرقاة الشرعيين لمنشآت الصحة النفسية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تقطع الإنترنت وخسائر بالملايين
أبرز المواد
 مناورات لمقاتلات شبحية تتزامن مع تحذيرات ترمب لطهران
أبرز المواد
 آل ناصر الحليفي يحتفلون بزواج ابنائهم ذياب ويوسف بنجوم الطائف
مجتمع المناطق
الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

منطقة جازان
وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية

وفد من مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية ويطلع على جهودها في تطوير مدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر.. ونقطة تفصله عن العبور

أبرز المواد

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقريرا عن انقطاعات الطرق والأمطار بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=820090
جازان - فضة عطيف
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان على الدور الهام والحيوي للدفاع المدني خلال الامطار والسيول التي تشهدها المنطقة وانقطاع وانهيارات الطرق بالمحافظات الجبلية ؛ جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري.
وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير الخاص بانقطاعات الطرق بمنطقة جازان “الواقع والمأمول” والتي تضمنت دراسة  أعدها الدفاع المدني بجازان عن اسباب الانقطاعات ومخاطرها ومعالجتها والتي تحدث نتيجة الحالات المطرية التي شهدتها منطقة جازان خلال الفترة الماضية ، واطلع سموه على التقرير الذي حدد ابرز مواقع انقطاعات الطرق وتضررها في كل من محافظة فيفا والداير والعارضة والعيدابي وهروب ، مستمعاً سموه ، لشرحٍ مفصل من مدير عام الدفاع المدني عن وضع الانقطاعات والعمل بدراسة هيئة المساحة الجيولوجية لبناء الطرق بجدران إستاندية وتثبيت التربة وازالة الصخور وعمل قنوات تصريف للمياه والسيول طرفي الطرق والتي تمت وفق آليات محددة مع عدة جهات حكومية وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة فترة هطول الأمطار, وما تم خلالها من عمليات إنقاذ خلال جريان السيول ومياه الأمطار ووضع حلول مستقبلية لتلك الانقطاعات .

ونوه سموه بالجهود التي بذلتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول , وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود منسوبي الدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني و الأعمال التطوعية التي قدمتها الفرق التطوعية بالمنطقة.
ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية كالأمانة والبلديات والطرق بالمنطقة , لكل ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المواطنين والممتلكات ، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف عمليات السلامة وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية وخلال المهرجانات التي تقام بالمنطقة ومحافظاتها , حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المعين بالمنطقة
محافظ الداير يكشف موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان البن

محافظ الداير يكشف موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان البن
جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..

جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*