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اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية

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اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية

اتفاق إيراني قطري لتعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=820114

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إنه اتفق مع أمير قطر تميم بن حمد، على قرارات هامة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح روحاني أنه اتفق مع قطر على تعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية.

في المقابل، قال أمير قطر خلال زيارته لطهران، إنه يثمن ويقدر موقف إيران وما قدمته لقطر.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، الأحد، من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية في خبر مقتضب، إن تميم يسافر إلى طهران، الأحد، في أعقاب زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتأتي زيارة تميم إلى طهران في وقت حساس للغاية، بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة أوكرانية فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أميركية في العراق بالصواريخ.

وأثار الاعتراف الإيراني بإسقاط الطائرة ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، غضبا دوليا، وأدى إلى احتجاجات متزايدة ضد السلطات الإيرانية في طهران ومدن أخرى.

وقالت إيران، السبت، فيما وصفه الرئيس حسن روحاني بأنه “خطأ كارثي”، إن دفاعاتها الجوية أطلقت بطريق الخطأ صاروخا أسقط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء، أثناء حالة استنفار بعد شن إيران هجمات صاروخية على أهداف أميركية في العراق.

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