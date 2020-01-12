خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الياباني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري (الوزير المرافق)، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضرها من الجانب الياباني، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومعالي مستشار خاص لدولة رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومعالي مستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء ومستشار خاص لدولته تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومعالي النائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، ومعالي النائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، ومعالي النائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.