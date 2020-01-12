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غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=820135
المناطق - تبوك
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً الاثنين ، الجلسة الافتتاحية  للدورة الأولى  لمجلس المنطقة للعام المالي1442/1441هـ وذلك بحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة .
وسيتم خلال الجلسة الاطلاع محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس واستعراض الموجز السنوي لاعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي المتصرم ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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