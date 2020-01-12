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“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 25 مشروعًا خلال ديسمبر 2019

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 25 مشروعًا خلال ديسمبر 2019
http://almnatiq.net/?p=820138
المناطق - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 25 مشروعاً تتوزع في 11 منطقة حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وأوضح برنامج “سكني”، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان الزلفي، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، إضافة إلى 4 مشاريع آخرى في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، و3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر وحفر الباطن، والأحساء (إسكان الأحساء 1، 2)، كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، وكذلك مشروعين في منطقة جازان شملت إسكاني “صبيا” و”صامطة القفل”، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروعين في منطقة حائل “إسكان حائل” و”الشنان”، وفي تبوك “إسكان تبوك”، و”إسكان تيماء”، علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة المدينة المنورة “العلا”، ومشروع “إسكان المخواة” في منطقة الباحة.
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بعدد 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.
يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

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