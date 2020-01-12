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إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

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إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية
http://almnatiq.net/?p=820141
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة (جندي).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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