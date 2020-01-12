إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي لوكالة الأحول المدنية على رتبة (جندي أول – جندي)

المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لوكالة الأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).

ودعت إلى معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) من خلال الرابط التالي www.jobs.sa.