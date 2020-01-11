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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين السجون ونادي الرائد

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين السجون ونادي الرائد

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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين السجون ونادي الرائد

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين السجون ونادي الرائد
http://almnatiq.net/?p=820147
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم، توقيع اتفاقية شراكة بين سجون المنطقة ونادي الرائد الرياضي, بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني, ومدير سجون المنطقة العميد خالد الجربوع, ومدير إدارة التأهيل والإصلاح بالسجون الرائد عبدالرحمن التويجري.

 

ووقع الاتفاقية من جانب سجون المنطقة مدير سجن مدينة بريدة العقيد مساعد الرعوجي, ومن جانب نادي الرائد نائب رئيس النادي ومدير المسؤولية الاجتماعية صالح المرشود, وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والنشاطات الرياضية, والتعاون في كل ما يمكن لتحقيق أعلى النتائج في كل ما يخدم النزلاء والنزيلات في المجال الرياضي.

 

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بخطوة تعزيز الشراكات بين القطاعات الأمنية والأندية الرياضية عبر توفير بيئة مناسبة مساهمة في رفع كفاءة التوعية الصحية من خلال تعزيز وممارسة الأنشطة الرياضية لدى النزلاء, مشيراً على أن حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تسعى وعبر رؤيتها الطموحة إلى تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات كافة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

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