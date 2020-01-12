أمير القصيم يلتقي معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, في مكتبه بديوان الأمارة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر, يرافقه وكيل الوزارة للثروة المعدنية أحمد فقيه, عدد من المستشارين ومسؤولي الوزارة, خلال زيارتهم للمنطقة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف على الشؤون التنموية بالإمارة فهد الدبيخي.

ورحب سموه بمعاليه والوفد المرافق خلال زيارتهم للمنطقة, حيث تم استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية, بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن ما تقدمه الوزارة في مجال الصناعة والتعدين ومجالاتها التنموية.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما يلقاه قطاع الصناعة والثروة المعدنية من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مبرزاً مسوه ما تزخر به المنطقة من مقومات اقتصادية, مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية وكل ما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمارات الصناعية والتعدينية بالمنطقة التي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبناءها, مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها الوزارة عبر تعزيز الصناعة وتسهيل إجراءات المشاريع وطرح الفرص التعدينية لأبناء الوطن من المستثمرين من أبناء هذه البلاد المباركة, مبيناً بأن المواطن أحد أركان التنمية بدعمه وبنائه لهذا الوطن المعطاء, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته أعرب معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عن سعادته ولقاءة بسمو أمير منطقة القصيم, وما استمع اليه من توجيهات وحرص سموه, مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في تنمية الوطن, راجياً العون والتوفيق من الله سبحانه للجميع.