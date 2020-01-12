بدء دراسة مفوض تنمية المراحل الكشفية في حوطة سدير

حوطة سدير - مبارك الدوسري

افتتح رئيس مركز حوطة سدير في محافظة المجمعة فهد بن صالح الزكري، اليوم وبحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد دراسة مفوض تنمية المراحل التي تُنظمها الجمعية بمقر المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة سدير .

وتضمن الحفل الخطابي الذي أقيم بالمناسبة كلمة لمدير المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة سدير المهندس عبدالرحمن المطيري ، رحب فيها بالمشاركين ، وعبر عن سعادة منسوبي المعهد وفرع الكلية لتلك الدراسة الكشفية التأهيلية عالية المستوى ، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار رسالة المعهد والكلية المجتمعية ، القى بعد ذلك قائد الدراسة عبدالرحمن النصار كلمة أوضح فيها أن الدارسين البالغ عددهم 35 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية يتوقع منهم في نهاية الدراسة ان يكونوا قادرين على ادارة وقيادة برامج تنمية المراحل وفق سياسة تنمية المراحل والخطة الاستراتيجية للجمعية ، قًدم بعد ذلك أوبريت وطني ، ثم القى نائب رئيس جمعية الكشافة البروفيسور عبدالله الفهد كلمة اكد فيها حرص الجمعية على تنفيذ سياسة تنمية القيادات لتفي الحركة الكشفية برسالتها من خلال ايجاد قيادات تستطيع القيام بوظيفتها التطوعية بفاعلية من خلال رؤية واضحة من الاحتياجات الفعلية من الموارد القيادية والتعامل مع القادة في إطار رؤية متكاملة تبدأ بتوفير القائد وتوصيف مهمته والاتفاق معه على مجموعة من الالتزامات واستمرار دعمه وتأهيله للقيام بدوره بأفضل صورة .